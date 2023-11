POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht nach riskantem Überholmanöver. Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Samstagmittag, gegen 12.44 Uhr, befuhr eine 32-jährige mit ihrem Smart die Goethestraße stadtauswärts in Richtung Renzstraße. An der Einmündung Kolpingstraße kollidierte sie mit einem von der Kolpingstraße nach rechts in die Renzstraße einbiegenden Suzuki einer 70-Jährigen. In der weiteren Folge des Zusammenstoßes wurde der Suzuki ...

mehr