Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Oststadt: Kollision im Kreuzungsbereich - Unfallzeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.44 Uhr, befuhr eine 32-jährige mit ihrem Smart die Goethestraße stadtauswärts in Richtung Renzstraße. An der Einmündung Kolpingstraße kollidierte sie mit einem von der Kolpingstraße nach rechts in die Renzstraße einbiegenden Suzuki einer 70-Jährigen. In der weiteren Folge des Zusammenstoßes wurde der Suzuki abgewiesen und schleuderte gegen einen Ampelmast. Während die 32-jährige Smart-Fahrerin unverletzt blieb, erlitten ihre 70-jährige Beifahrerin und die 70-jährige Suzuki-Fahrerin leichte Verletzungen, die ambulant in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Der Gesamtschaden an beiden Pkw und dem Ampelmast wird auf ca. 9000,- Euro geschätzt. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen, da beide Fahrzeugführerinnen aussagten bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0621/174-4220, aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell