Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung K156/B44

Riedstadt (ots)

Am frühen Nachmittag des 25.10.2024 ereignete sich an der Kreuzung B44/K156 ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 58jährige Crumstädterin befuhr mit ihrem PKW die B44 aus Richtung Stockstadt kommend in Fahrtrichtung Riedstadt. Ein weiterer PKW, besetzt mit einer 47jährigen Erfelderin und deren 14jähriger Tochter, näherte sich der Kreuzung aus Richtung Goddelau kommend in Richtung Erfelden. Aus bisher ungeklärter Ursache mißachtete die 58jährige das Rotlicht der dortigen Ampel und rammte den PKW der Erfelderin mit voller Wucht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Alle 3 Insassen wurden verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Da Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr Goddelau im Einsatz, der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten 1 1/2 Stunden voll gesperrt werden. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 45.000 EUR.

