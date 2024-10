Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Ungewöhnlicher Einbruch

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am späten Donnerstagabend (24.10.) kam es zu einem ungewöhnlichen Einbruch in einem Wohnhaus in der Soonwaldstraße. Gegen 23.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil er am Haus verdächtige Geräusche wahrgenommen hat. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Kurz nach ihrem Eintreffen stießen die Beamtinnen und Beamten schließlich auf zwei stark alkoholisierte Männer, 34 und 37 Jahre alt, die aus dem Wohnhaus kamen. Die beiden Tatverdächtigen, die sich offenbar mehr mit dem Genuss alkoholischer Getränke als mit der Ausführung ihres Vorhabens beschäftigten, trugen nach aktuellem Kenntnisstand mehrere Gegenstände aus dem Haus bei sich. Unter anderem eine Armbanduhr. Auch das vermeintliche Werkzeug, mit dem das Duo nach derzeitigem Kenntnisstand ein Fenster des Wohnhauses beschädigte, konnten die Ordnungshüter sicherstellen. Zwei durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von 3,29 und 2,62 Promille. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und mussten für weitere polizeiliche Maßnahmen die Beamtinnen und Beamten mit auf die Station begleiten. Sie werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

