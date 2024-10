Mörfelden-Walldorf (ots) - Am späten Donnerstagabend (24.10.) kam es zu einem ungewöhnlichen Einbruch in einem Wohnhaus in der Soonwaldstraße. Gegen 23.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil er am Haus verdächtige Geräusche wahrgenommen hat. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Kurz nach ...

mehr