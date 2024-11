FW Bocholt: Fahrzeugbrand am Einfamilienhaus

Feuerwehr Bocholt

Die Feuerwehr Bocholt rückte um 16:50 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in den Schüttensteiner Weg aus. Ein Nachbar sah Feuerschein und Flammen unter dem fahrenden PKW hervorkommen und machte den Fahrer darauf aufmerksam. Der Fahrer der Mercedes A-Klasse stellte daraufhin das Fahrzeug auf dem Grundstück ab. Der Fahrer konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen. Das Fahrzeug stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Die Wärmestrahlung verursachte weitere Sachschäden an dem Einfamilienhaus. Der Brand wurde mit einem vorgenommenen Strahlrohr unter Atemschutz gelöscht. Anschließend wurde das Wohngebäude und das Fahrzeug mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Bocholt war mit 5 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort.

