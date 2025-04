Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 27.04.2025 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADT- UND LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

B27/Heilbronn - Lauffen a. N.: Raser flüchtet vor Polizei - Zeugen und Gefährdete gesucht In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein weißer Ford KA auf der Neckartalstraße in Richtung Lauffen auf Grund überhöhter Geschwindigkeit auf. Als der Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, missachtete der Pkw-Lenker die optischen und akustischen Anhaltesignale der Polizei und beschleunigte deutlich über die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Im weiteren Verlauf überholte der Ford KA mehrere Fahrzeuge und gefährdete hierbei den Gegenverkehr, der ausweichen und abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Am Ortseingang Lauffen konnte der flüchtige Ford KA dann gestellt und der Fahrer vorläufig festgenommen werden. Bei der Überprüfung des 26-jährigen Fahrers stellte sich heraus warum dieser flüchtete. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Dem Flüchtigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen. Zeugen des Vorfalls und Pkw-Lenker, welche von dem weißen Ford KA gefährdet wurden, werden dringend gebeten sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter Tel.: 07134/513-0 zu melden.

