POL-FR: Breisach: Unfall unter Alkoholeinfluss, zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Breisach - Am Mittwoch, 04.06.2025 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Motorroller. Die Fahrerin des Mercedes bog nach links in die Kolpingstraße ab und missachtete nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hierbei die Vorfahrt eines entgegenkommenden mit zwei Personen besetzten Motorrollers, welche durch den Zusammenstoß stürzten und leicht verletzt wurden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkohol bei der Unfallverursacherin fest. Ein Schnelltest ergab eine Alkoholkonzentration von 0,99 Promille, Den tatsächlichen Wert wird das Ergebnis der durchgeführten Blutentnahme zeigen. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Die Fahrerin wird bei der Staatsanwaltschaft Freiburg zur Anzeige gebracht. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 3000 Euro.

