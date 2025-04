Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Auspuff von Motorrad entwendet - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag den Auspuff eines Motorrads, welches in der Karl-Theodor-Straße abgestellt war. Der 32-jährige Besitzer hatte den neuen Auspuff kurz zuvor an dem Motorrad der Marke Ducati montiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf fast 1.000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

