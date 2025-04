POL-MA: Heidelberg: Bei Wohnungseinbruch Schmuck gestohlen - Zeugen gesucht

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursachte ein 27-jähriger Autofahrer, der betrunken am Steuer eines Opel saß, am Dienstagabend auf der K 4191 bei Epfenbach. Der junge Mann war gegen 20.15 Uhr mit seinem Opel auf der K 4191 von Epfenbach in Richtung Reichartshausen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von ...

mehr