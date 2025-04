Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250404-2: Beim Abbiegen Fußgänger übersehen und geflüchtet

Bergheim (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Fahrer eines schwarzen BMW, der Donnerstagmorgen (3. April) in Bergheim mit einem Fußgänger (25) zusammengestoßen und geflüchtet sein soll. Der Flüchtige soll ein weißes Oberteil getragen haben. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der 25-Jährige gegen 5.40 Uhr die Köln-Aachener-Straße an der rechtsseitigen Fußgängerampel aus Richtung Glück-Auf-Straße in Richtung Wacholderweg überquert haben. Zur gleichen Zeit soll der BMW von der Glück-Auf-Straße aus nach rechts auf die Köln-Aachener-Straße abgebogen sein. Der Fußgänger soll noch versucht haben, dem von links herannahendem Auto auszuweichen. Dabei sei er vom Außenspiegel des Autos touchiert worden und zu Boden gestürzt. Der 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des BMW flüchtete in Richtung Kerpen-Horrem. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

