Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250403-1: Beteiligter flüchtete von Unfallstelle - Führerschein sichergestellt

Brühl (ots)

Autofahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag (2. April) in Brühl ist eine Autofahrerin (36) leicht verletzt worden. Den flüchtigen Autofahrer (80) trafen Polizisten später an seiner Wohnanschrift an und stellten seinen Führerschein sicher.

Laut ersten Erkenntnissen habe die 36-Jährige gegen 13.30 Uhr beabsichtigt mit ihrem Auto von einem Supermarktparkplatz auf die Lise-Meitner-Straße zu fahren. Sie habe verkehrsbedingt an der Ausfahrt stehen bleiben müssen. Aus bislang ungeklärtem Grund sei ihr ein Autofahrer (80) hinten aufgefahren. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten hätten nach kurzer Absprache beabsichtigt auf einen gegenüberliegenden Parkplatz zu fahren, um alles Weitere zu klären. Auf dem Weg dorthin sei der 80-Jährige mit seinem Mercedes über die Bergerstraße in Richtung Schildgesstraße davongefahren.

Alarmierte Polizisten fuhren zur Unfallstelle und nahmen den Verkehrsunfall auf. Sie ermittelten die Anschrift des Flüchtigen und trafen ihn an seiner Wohnung an. Vor der Tür fiel den Beamten der flüchtige Mercedes mit Beschädigungen an der Fahrzeugfront auf. Sie befragten den Senior, auf den die Zeugenbeschreibungen passten. Sie stellten seinen Führerschein sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell