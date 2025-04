Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250402-1: Bei Straßenraub Geld erbeutet

Bergheim (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach zwei schlanken Unbekannten, die in der Nacht zu Mittwoch (2. April) in Bergheim einen 54-Jährigen ausgeraubt haben sollen. Ein Täter soll etwa 17 bis 18 Jahre alt und etwa 190 Zentimeter groß gewesen sein. Der Zweite soll etwa 16 bis 17 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Beide sollen dunkle Kleidung und Oberteile mit Kapuze getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der Geschädigte gegen 00.10 Uhr auf der Richartzstraße in Richtung der Straße "An der Jussenhöhle" unterwegs gewesen sein. An einer Treppe eingangs einer schmalen Gasse an der Vinzentiusstraße soll er auf die beiden Unbekannten getroffen sein. Sie sollen Wertgegenstände von ihm gefordert haben. Einer der Täter soll dazu einen unbekannten Gegenstand an den Hals des 54-Jährigen gehalten haben. Nachdem er Geld übergeben hatte, sollen ihn die Täter zu Boden gestoßen haben und in Richtung Kirche geflüchtet sein. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

