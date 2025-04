POL-REK: 250401-4: E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots) - Kriminalbeamte suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die in der Nacht zu Dienstag (1. April) in Kerpen-Buir in ein Restaurant eingebrochen sind. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten gegen 3.50 Uhr eine Gehwegplatte in das Fenster eines Restaurants an der Kirchenstraße geworfen haben. Ein Zeuge sei durch den Lärm geweckt worden ...

