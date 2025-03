Ulm (ots) - Am Mittwoch betrat gegen 16.30 Uhr ein Unbekannter die Apotheke in der Tälesbahnstraße in der Geislinger Innenstadt. Dort versuchte der Mann mit einem Rezept an ein Diabetes Medikament zu gelangen. Der Apothekerin kam die Sache komisch vor. Sie kontaktierte die ausstellende Arztpraxis in München, von ...

mehr