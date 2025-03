Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer verletzt

Ohne Ankündigung bog am Donnerstag ein Radler bei Gögglingen ab.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Der 74-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad von Unterweiler in Richtung Gögglingen. Ohne sein Vorhaben anzukündigen, bog er nach links in einen Feldweg ab. Zeitgleich hatte eine 22-jährige Mercedesfahrerin zum Überholen angesetzt. Sie konnte nicht mehr gänzlich ausweichen und kollidierte mit dem abbiegenden Radler. Bei dem Unfall erlitt der Senior schwerere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Das Ausweichmanöver der Autofahrerin hatte einen schlimmeren Unfall verhindert. Am Auto entstand geringer Sachschaden von wenigen hundert Euro.

