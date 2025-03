Polizeipräsidium Ulm

In den vergangenen Tagen waren Rezeptfälscher in Apotheken in Geislingen und Amstetten zu Gange. In einem Fall erfolgreich.

Am Mittwoch betrat gegen 16.30 Uhr ein Unbekannter die Apotheke in der Tälesbahnstraße in der Geislinger Innenstadt. Dort versuchte der Mann mit einem Rezept an ein Diabetes Medikament zu gelangen. Der Apothekerin kam die Sache komisch vor. Sie kontaktierte die ausstellende Arztpraxis in München, von der das Rezept vermeintlich stammen sollte. Dabei stellte sich heraus, dass das Rezept dort nicht ausgestellt wurde. Der Unbekannte bekam dies mit. Daraufhin verließ der Mann sofort die Apotheke, die Arznei wurde ihm nicht ausgehändigt.

Bereits am Donnerstag (20.3.) hatte sich ein ähnlicher Vorfall in Amstetten ereignet. In diesem Fall fiel der Betrug nicht auf und der Unbekannte konnte samt der teuren Arznei entkommen. Wie die Polizei mitteilte, holte zur Mittagszeit ein Unbekannter das telefonisch vorbestellte und rezeptpflichtige Medikament ab. Bei der Arznei handelt es sich um die sog. Abnehmspritze, die ursprünglich bei Diabetes zur Gewichtsreduktion verschrieben wird. Der Rezeptfälscher wird als ca. 30 jähriger Mann mit südländischer Erscheinung beschrieben. Der Unbekannte hat kurze schwarze Haare mit der Trendfrisur Undercut sowie einen leichten Vollbart.

Die Polizei Amstetten und Geislingen haben in den beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatzusammenhänge wurden von den Ermittlern geprüft, in dem Fall in Amstetten lag ein Lichtbild vor. Dabei stellten die Polizisten fest, dass es sich bei den beiden Fällen um denselben Täter gehandelt haben dürfte. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Fällen dauern an.

