POL-REK: 250401-1: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Pulheim (ots) - Täter flüchteten in Golf R Nachtrag zur Pressemeldung von Sonntag, 30. März 2025 Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die am frühen Samstagmorgen (29. März) in eine Tankstelle in Pulheim eingebrochen sein sollen. Sie sollen in einem schwarzen VW Golf R gefahren sein. Der Fahrer soll einen schwarzen Jogginganzug und schwarze Schuhe getragen haben. Auf dem Kopf habe er eine Kapuze und eine ...

mehr