POL-REK: 250331-4: Zeugensuche nach Einbruch in Tankstelle

Pulheim (ots)

Täter flüchteten in Golf R

Nachtrag zur Pressemeldung von Sonntag, 30. März 2025

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die am frühen Samstagmorgen (29. März) in eine Tankstelle in Pulheim eingebrochen sein sollen. Sie sollen in einem schwarzen VW Golf R gefahren sein. Der Fahrer soll einen schwarzen Jogginganzug und schwarze Schuhe getragen haben. Auf dem Kopf habe er eine Kapuze und eine schwarze Kappe getragen. Sein Beifahrer habe einen hellen Jogginganzug, weiße Schuhe und eine schwarze Kappe getragen. Ihr Komplize habe einen hellen Jogginganzug mit Kapuze und schwarze Schuhe angehabt. Alle Tatverdächtigen sollen jeweils mit einem schwarzen Bandana bekleidet gewesen sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter gegen 3 Uhr mithilfe von Werkzeug in das Tankstellengebäude an der Sachsstraße eingebrochen sein. Ob sie etwas entwendeten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten fertigten eine Strafanzeige Beamte dokumentierten die Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

