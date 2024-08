POL-HL: 88- jährige Oststeinbekerin ist zurück

Lübeck (ots) - Am Dienstagmorgen (27.08.2024) führten Beamte des 2. Polizeireviers sowie Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Hansestadt Lübeck Radfahrkontrollen am Lindenplatz in Lübeck durch. In zwei Stunden stellten die Einsatzkräfte 40 Verstöße fest. Im Rahmen des Konzeptes zur Reduzierung von Radfahrunfällen der Polizeidirektion Lübeck, das ...

