POL-REK: 250331-6: Einladung für Medienvertreter - Vorstellung mehrsprachiger Podcasts zum Thema "Cybergrooming" unter Beteiligung von Innenminister Herbert Reul

Pressetermin der Polizei Rhein-Erft-Kreis

Die erfolgreiche Podcastreihe "Sicher im Netz - die Polizei im Rhein-Erft-Kreis - dein Podcast", die Kinder und Jugendliche für die Gefahren im Internet sensibilisieren will, wird am 3. April eine neue Folge unter dem Titel "Cybergrooming" in 17 verschiedenen Sprachen veröffentlichen.

Einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern ist es zu verdanken, dass diese Podcasts nicht nur in deutscher Sprache aufgenommen werden konnten. Eltern und andere Erziehungsverantwortliche, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, können sich jetzt in ihrer jeweiligen Sprache zu dem wichtigen Thema informieren.

Zur Veröffentlichung der Podcasts besucht Innenminister Herbert Reul die Polizei Rhein-Erft-Kreis, um sich bei den Kindern und Jugendlichen für ihr Engagement persönlich zu bedanken. Außerdem nehmen Kreisdirektor Michael Vogel und Abteilungsleiter Polizei Hermann-Josef Benzenberg sowie Martina Rautenberg als fachlich Verantwortliche der Kriminalprävention an dem Termin teil. Die Vorgenannten stehen nach Redebeiträgen für Interviewfragen zum Thema zur Verfügung.

Der Pressetermin findet am Donnerstag, 3. April um 10.30 Uhr an der Sportparkstraße 14 in 50126 Bergheim statt. Dort wird es auch eine Hörprobe eines Zusammenschnitts aus mehreren Sprachen geben.

Wir würden uns freuen, Sie als Medienvertreterinnen und Medienvertreter begrüßen zu dürfen.

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen. (jus)

