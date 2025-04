Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250403-2: Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter scheiterten in drei weiteren Fällen

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die im Zeitraum zwischen Dienstag (1. April) und Mittwoch (2. April) in Bedburg und Kerpen in vier Fällen Transporter aufgebrochen haben sollen. In einem Fall sollen sie Werkzeuge entwendet haben, in drei Fällen sollen sie das Fahrzeug lediglich durchwühlt haben bzw. sollen an der Öffnung gescheitert sein.

Die Beamten der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte in Kerpen zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr einen Sprinter, der auf der Gartenstraße abgestellt war, gewaltsam geöffnet haben. Sie sollen Werkzeuge entwendet haben. Zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr sollen Unbekannte auf der Hermann-Löns-Straße versucht haben, durch Aufschneiden einer Tür in einen Transporter der Marke Ford einzudringen.

In Bedburg sollen Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr und 6.30 Uhr des nächsten Tages versucht haben, einen Transit auf der Friedhofstraße aufzubrechen. Der Berechtigte habe morgens eine aufgeschnittene Tür an dem Fahrzeug bemerkt. Zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und 7.15 Uhr am nächsten Morgen sollen Unbekannte auf der Straße "Rupperburg" eine Scheibe an einem Transporter der Marke Renault eingeschlagen und das Fahrzeug durchwühlt haben.

Polizisten sicherten Spuren und fertigten in allen vier Fällen Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell