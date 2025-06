Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Spurwechsel

Eine 34-jährige LKW-Fahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 15 Uhr, auf der B29 die Linksabbiegespur in Richtung B290. Zeitgleich befuhr eine 55.Jährige, ebenfalls mit einem LKW, auf der B29 die Geradeausspur in Richtung Westhausen. Als diese nach links auf die Linksabbiegerspur wechseln wollte übersah sie den LKW der 34-Jährigen. Hierbei kam es zur Kollision. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Ellwangen: Polizeieinsatz nach strafbaren Handlungen - 32-Jähriger leistet Widerstand

Am Mittwoch gegen 21 Uhr wurde am Bahnhof ein polizeibekannter 32-Jähriger nach dem Verdacht auf strafbare Handlungen von der Polizei kontrolliert. Während der polizeilichen Maßnahmen begab sich der Mann plötzlich in Richtung des Streifenwagens und versuchte seine persönlichen Sachen, die zuvor durch die Beamten auf dem Streifenwagen abgelegt wurden, an sich zu nehmen. Die Beamten unterbanden dies, woraufhin der 32-Jährige Widerstand leistete. Da er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen massiv wehrte, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Hiergegen wehrte er sich und versuchte einen der Beamten zu treten. Nur durch massiven Zwang konnte er von den Beamten zu Boden gebracht und geschlossen werden. Der 32-Jährige leistete auch hiergegen heftigen Widerstand und bedrohte die Beamten. Im Anschluss wurde er in die Gewahrsamszelle des Polizeireviers gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Beim Rangieren beschädigt

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen BMW, der am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr in der Bismarckstraße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Heubach: Motorradfahrer übersehen

Von der Mögglinger Straße wollte am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr ein 50-jähriger Lenker eines Renault Master nach links abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer einen entgegenkommenden 48-jährigen Lenker einer Harley-Davidson. Aus diesem Grund kam es zum Zusammenstoß beim Abbiegevorgang. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell