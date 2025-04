Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad - eine Person schwerverletzt

Hermeskeil (ots)

Am Sonntag, dem 27.04.2025, kam es gegen 14:50 Uhr in der Gusenburger Straße in Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die 51-jährige Fahrzeugführerin des PKW befuhr die Autobahnausfahrt der BAB 1 und wollte an der dortigen Einmündung nach links in die Gusenburger Straße in Richtung Hermeskeil abbiegen. Der 22-jährige Motorradfahrer befuhr die vorfahrtsberechtigte Gusenburger Straße in Richtung Gusenburg. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer frontal gegen die vordere linke Fahrzeugseite des PKW prallte. Der Motorradfahrer erlitt hierdurch schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugführerin des PKW erlitt leichte Verletzungen, welche keine stationäre Behandlung im Krankenhaus erforderten. Während der Unfallaufnahme war die Gusenburger Straße bis 19:50 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern noch an. Im Einsatz waren die Polizei Hermeskeil, das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier, die Feuerwehr Hermeskeil, die Straßenmeisterei Hermeskeil, sowie der Rettungsdienst mit Notarzt und Rettungshubschrauber "Air Rescue Luxemburg". Mögliche Unfallzeugen, deren Personalien im Rahmen der Unfallaufnahme nicht erhoben wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 in Verbindung zu setzen.

