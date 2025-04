POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug des Feuerwehrmuseums Hermeskeil

Polizeidirektion Trier

Sachbeschädigung an einem Fahrzeug des Feuerwehrmuseums Hermeskeil

In der Nacht von Freitag, den 25.04.2025, gegen 21:00 Uhr auf Samstag, den 26.05.2025, gegen 10:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein altes Feuerwehrfahrzeug des Feuerwehrmuseums Hermeskeil. Das Fahrzeug war im rückwärtigen Bereich des Museums "Am Neuen Markt 1" in Hermeskeil geparkt (Parkplatz Amtsgericht Hermeskeil). Hierbei wurde unter anderem der Scheibenwischer und Außenspiegel abgebrochen.Der abgebrochene Außenspiegel wurde zu dem entwendet.Augenscheinlich hinterließ der Täter auch DNA in Form von Speichel, in dem das Fahrzeug angespuckt wurde. Eine Speichelprobe wurde durch die Polizei gesichert. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503-91510 in Verbindung zu setzen.

