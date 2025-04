Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Holzschuppens mit Brandübergang auf ein Mehrfamilienhaus

Morbach, Deuselbach (ots)

Am Freitag, 25.04.2025, gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Vollbrand eines Holzschuppens in der Ortslage Deuselbach. In dem Schuppen wurde Brennholz gelagert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Asche vom Vortag in eine Blechtonne geschüttet und durch einen Funkenschlag, wurde das trockene Brennholz entzündet. Der Schuppen brannte vollständig ab und schlug auf das Mehrfamilienhaus über. Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand ebenfalls stark beschädigt. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Das Wohnhaus ist aktuell nur bedingt bewohnbar und der Schaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Im Einsatz waren ein RTW, die Feuerwehren Thalfang, Besch, Deuselbach, Hilscheid, Hoxel und Rorodt mit ca. 60 Einsatzkräften sowie die Polizeiinspektion Morbach

