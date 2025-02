POL-REK: 250203-5: Gaststätteneinbrecher hebelt Spielautomaten auf

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Polizisten ordneten drei Blutproben an Polizisten leiteten am Wochenende in drei Fällen in Frechen, Bergheim und in Elsdorf Strafverfahren ein. Zwei Männer und eine Frau stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. In einem Fall entstand bei einem Verkehrsunfall leichter Sachschaden. In Frechen meldete am Samstagmorgen ...

mehr