POL-REK: 250203-3: Drei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten ordneten drei Blutproben an

Polizisten leiteten am Wochenende in drei Fällen in Frechen, Bergheim und in Elsdorf Strafverfahren ein. Zwei Männer und eine Frau stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. In einem Fall entstand bei einem Verkehrsunfall leichter Sachschaden.

In Frechen meldete am Samstagmorgen (1. Februar) gegen 7.40 Uhr ein Zeuge eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Blindgasse. Ein Mann (34) soll beim Rangieren mit seinem Audi in einer Parklücke mit einem anderen Auto kollidiert sein und sich zu Fuß entfernt haben. Polizisten trafen den 34-Jährigen noch in der Nähe an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über ein Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des 34-Jährigen sicher.

Samstagabend gegen 21 Uhr meldeten Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Bergheim einen auffälligen E-Scooterfahrer, der vor dem Krankenhaus schwankend von seinem Scooter gestiegen sei. Hinzugerufene Polizisten stellten bei dem Mann (62) deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 1,4 Promille.

In der Nacht zu Sonntag (2. Februar) fiel Polizisten gegen 3 Uhr die Fahrerin (49) eines Toyota in Elsdorf auf, die auf der Landstraße (L) 213 zwischen Oberembt und Niederembt in Höhe von Frankenhoven Schlangenlinien und mehrfach auf die Gegenfahrbahn fuhr. Sie stoppten die 49-Jährige, die deutlich verwaschen sprach, sich an ihrem Auto festhalten musste und schwankte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 1,8 Promille. Die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher.

Ärzte entnahmen auf Anordnung der Polizisten in allen drei Fällen Blutproben. Die Beamten untersagten allen drei Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell