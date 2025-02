Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250203-1: Einbruch in Wohnung und Haus - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Schmuck entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Freitagabend (31. Januar) in ein Haus in Kerpen und am Samstagnachmittag (1. Februar) in eine Wohnung in Wesseling eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter am Samstag zwischen 16.30 Uhr und etwa 19.30 Uhr in die Wohnung an der Flach-Fengler-Straße (Wesseling) eingedrungen sein. Sie sollen die Wohnungseingangstür beschädigt und anschließend die Wohnräume durchwühlt haben. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, als er den Einbruch bemerkte. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Am Freitag sollen Einbrecher zwischen 19.45 Uhr und 21 Uhr in ein Haus an der Straße "Südweg" (Kerpen) eingebrochen sein. Ersten Informationen zufolge entwendeten die Unbekannten Schmuck. Als die Geschädigten feststellten, dass Unbekannte die Räumlichkeiten durchwühlt hatten, riefen sie die Polizei.

In beiden Fällen dokumentierten Polizisten die Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell