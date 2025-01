POL-REK: 250131-1: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gefahren

Pulheim (ots) - Positiver Drogenvortest beim Fahrer Am Mittwochabend (29. Januar) sind in Pulheim zwei Personen (29, 33) mit einem E-Scooter gestürzt. Die Beifahrerin (29) zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen soll das Duo gegen 17.30 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter über die Venloer ...

