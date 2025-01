POL-REK: 250130-2: Zwei Personen stürzen mit E-Scooter - Beifahrerin leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Pressemeldung der Polizei Rhein-Kreis-Neuss Der 15-Jährige Luca M. wurde zuletzt am Donnerstag (16.01.), gegen 13:30 Uhr, in Dormagen am Bahnhof gesehen und kehrte seitdem nicht mehr zu seiner Wohnanschrift zurück. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich in Frechen aufhalten könnte. Zurzeit gibt es keine akuten Hinweise auf eine Eigen- oder ...

mehr