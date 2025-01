Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250129-2: Zeugensuche nach Beschädigungen an Wohnhaus

Wesseling (ots)

Unbekannte sollen Sprengkörper gezündet haben

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Mittwochmorgen (29. Januar) eine Explosion vor einem Haus in Wesseling herbeigeführt haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut Zeugenangaben soll es an einem Haus in der Straße "Asbergweg" gegen 3 Uhr einen lauten Knall gegeben haben. Anwohner alarmierten die Polizei. Laut ersten Erkenntnissen soll ein Sprengkörper vor dem Gebäude explodiert sein. Polizisten stellten vor Ort fest, dass dabei unter anderem die Fassade, ein Fenster und die Hauseingangstür beschädigt wurden.

Polizisten fahndeten nach den Tätern, befragten Zeugen und fertigten eine Strafanzeige. Weitere Beamte sicherten die Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell