Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250129-1: Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (28. Januar) in Hürth ist die Fahrerin (76) eines Mini schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Gegen 15 Uhr soll der Fahrer (41) eines Toyota von der Klosterstraße auf die Kolpingstraße abgebogen sein. Zeitgleich soll die Fahrerin des Mini auf der Kolpingstraße in Richtung Klosterstraße gefahren sein. Beide Autos kollidierten aus bislang ungeklärtem Grund im Kreuzungsbereich. Anschließend habe der 41-jährige Fahrer einige Meter weiter auf der Kolpingstraße gestoppt. Aus bislang ungeklärter Ursache habe die 76-Jährige ihr Auto dann bei geöffneter Fahrertür stark beschleunigt, sei rückwärts auf den Gehweg zwischen den Toyota und die dortigen Häuser gefahren und an zwei Hauswänden zum Stehen gekommen. Die 76-Jährige verletzte sich dabei schwer. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell