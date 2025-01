Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250128-3: Falsche Bankmitarbeiter scheitern mit Betrugsversuch

Hürth (ots)

Kriminalbeamte ermitteln

Unbekannte haben am Montagmittag (27. Januar) in Hürth versucht, zwei Senioren am Telefon zu betrügen. Dank der aufmerksamen Reaktion der Angerufenen flog der Betrugsversuch auf. Jetzt ermitteln die Beamten des Kriminalkommissariats 12.

Laut ersten Erkenntnissen sei das Paar aus Hürth gegen 12 Uhr von einem angeblichen Mitarbeiter einer Bank angerufen worden. Fremde sollen sich Zugriff auf das Onlinebanking der Hürther verschafft haben. Um einen Schaden abzuwenden, habe der Anrufer seine Hilfe angeboten. Über Links, die er per E-Mail an die Bankkunden verschickte, sollten die erfundenen Probleme behoben werden können. Parallel zu dem Telefonat hatten die Senioren Kontakt zu einem Familienangehörigen aufgenommen. Dieser habe den Verdacht eines Betrugs geäußert und empfohlen, persönlich Kontakt zur Bank aufzunehmen. Die Hürther beendeten das Telefonat entgegen den Empfehlungen des mutmaßlichen Betrügers und gingen zu ihrer Bank. Hier konnte der Betrugsversuch schnell aufgeklärt werden. Anschließend erstatteten die Geschädigten Anzeige bei der Polizei.

Seien sie skeptisch und geben Sie keine persönlichen Informationen zu Bankdaten, -konten oder PINs an Unbekannte oder vermeintliche Bankmitarbeiter heraus. Sollten Sie verdächtige Bewegungen auf Ihrem Konto erkennen, kontaktieren Sie eigenständig unter den Ihnen bekannten Rufnummern Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner Ihrer Bankfiliale. Erstatten Sie in derartigen Vorfällen Anzeige bei der Polizei, auch wenn es zu keinem Schaden gekommen ist. Weitere Hinweise zum Thema erhalten Sie von unseren Expertinnen und Experten der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02271 81 -4848. (hw)

