FW Ratingen: Verkehrsunfall auf der BAB 3

Ratingen (ots)

Am Montagvormittag, den 27. Januar 2025, um 10:56 Uhr, wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Notarzteinsatz auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Oberhausen alarmiert. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Breitscheid und der Anschlussstelle Duisburg-Wedau. Ein PKW war auf einen Warnanhänger eines Fahrzeugs der Autobahnmeisterei aufgefahren, das gerade Arbeiten auf der linken Spur absicherte. Glücklicherweise konnte der Fahrer des PKWs, der allein im Fahrzeug war, selbstständig aussteigen und wurde an der Einsatzstelle vom Rettungsdienst sowie dem alarmierten Notarzt medizinisch versorgt. Er wurde anschließend in eine nahegelegene Klinik gebracht. Weitere Verletzte gab es zum Glück nicht. Durch den Aufprall liefen größere Mengen Betriebsstoffe aus dem verunfallten PKW aus. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich später um die Aufnahme dieser Flüssigkeiten. Zur Sicherung der Unfallstelle war auch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug im Einsatz. Dieses fährt grundsätzlich bei Verkehrsunfällen mit, um sowohl die Gefahrenabwehr, den Eigenschutz als auch die Unterstützung der Rettungsdienstkräfte zu gewährleisten. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Notarzt des Kreises Mettmann sowie die Autobahnpolizei.

