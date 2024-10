Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Unfall an Bushaltestelle

Am Montag stießen in Oberdischingen zwei Fahrzeuge zusammen.

Der Unfall mit Sachschaden ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Ein 24-Jähriger war mit seinem Iveco Kleintransporter auf dem Schloßplatz in Richtung Herrengasse unterwegs. Vor ihm fuhr eine 59-Jährige mit einem Renault Kangoo. Auf Höhe einer Bushaltestelle soll die Renault-Fahrerin nach rechts in die Haltebucht eingefahren sein. Als der nachfolgende Transporter-Fahrer geradeaus weiterfuhr, lenkte die Renault-Fahrerin nach links, um in eine Einfahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite beim Rathaus einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Entgegen der Angaben des Transporterfahrers gab die Frau gegenüber der Polizei an, sie habe links geblinkt und sei von der Straße aus links abgebogen. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten. Der Sachschaden am Transporter schätzt die Polizei auf 2.000 Euro, den am Renault auf 4.000 Euro.

