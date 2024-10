Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim unter Teck

A8 - Unfall durch Aquaplaning

Am Montag verlor ein Autofahrer auf der A8 bei Kirchheim die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ulm (ots)

Um 22.25 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem VW auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim (Teck)West und Wendlingen, bei km 177, herrschte Aquaplaning. Da er wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Er prallt gegen die Mittelschutzplanken und anschließend gegen die Schutzplanken am rechten Fahrbahnrand. Auf den beiden linken Fahrspuren kam das total beschädigte Auto zum Stehen. Rettungskräfte brachen der Fahrer vorsorglich in eine Klinik. Der beschädigte VW Touran musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Verkehrspolizei Mühlhausen auf etwa 40.000 Euro, den an den Schutzplanken muss noch ermittelt werden. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Stuttgart bis gegen 23.45 Uhr gesperrt werden.

++++2012451

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell