Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von sieben Einbrüchen in Stade, Kupferfallrohre an Stader Hotel entwendet, Fünf Autofahrerinnen und Autofahrer unter Drogen und Alkohol am Steuer

Stade (ots)

1. Serie von sieben Einbrüchen in Stade

In den vergangenen Tagen ist es in Stade zu einer Serie von sieben Eibrüchen gekommen, für die die Polizei jetzt Zeugen sucht.

- Am Freitag, den 02.02. zwischen 12:00 h und 22:15 h in der Hermannstraße. Hier wurde ein Terrassenfenster aufgehebelt und eine Wohnung durchsucht. Ob dabei etwas erbeutet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest

- Ebenfalls am Freitag zwischen 17:00 h und 20:45 h gleich zweimal im Böttgerweg. Hier wurde eine Terrassentür von zwei Einfamilienhäusern aufgehebelt und anschließend fast alle Innenräume durchsucht. Auch hier ist die Beute noch unbekannt.

- Am Samstag, den 03.02., zwischen 14:00 h und 19:00 h im Hempbarg. Wieder wurde eine Terrassentür aufgebrochen und bei der Durchsuchung der Innenräume eine Playstation 5 mit zwei Konsolen erbeutet.

- Zwischen 18:45 h und 20:20 h im Buchholzer Weg. Nach dem Aufbrechen eines Fensters an der Rückseite eines Wohnhauses konnten der oder die Täter dann einsteigen und die Wohnräume durchsuchen. Hier ist ebenfalls noch unklar ob und was entwendet werden konnte.

- Zwischen Donnerstag, den 01.02., 18:00 h und Sonntag, den 04.02., 10:15 h haben der oder die Einbrecher dann in der Lüneburger Straße eine Terrassentür an der linken Seite eines Hauses aufgehebelt und anschließend die Innenräume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Hier konnten sie dann Bargeld und Schmuck erbeuten.

- In der Nacht zum heutigen Montag gegen 01:00 h haben Unbekannte die hintere Notausgangstür beim Alpa-Bowlingcenter in der Rudolf-Diesel-Straße aufgebrochen und dann im Inneren den Kassenbereich durchwühlt. Als ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma erschien, flüchteten der oder die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Sachschaden an allen sieben Tatorten wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei Stade sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

2. Kupferfallrohre an Stader Hotel entwendet

Zwischen Montag, den 29.01. und Freitag, den 02.02., 10:50 h haben Unbekannte in der Schiffertorstraße fünf Fallrohre aus Kupfer an einem dortigen Hotelgebäude abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte unter 04141-102215 an die Stader Polizei.

3. Fünf Autofahrerinnen und Autofahrer unter Drogen und Alkohol am Steuer

Polizeibeamten ist es am Wochenende gelungen mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer unter Drogen und Alkohol am Steuer zu erwischen. Am Freitag gegen 15:45 h fiel eine 65-jährige Mercedesfahrerin aus Stade in der Hansestraße auf, die unter Alkohol am Steuer unterwegs war. Am Sonntag, den 04.02. gegen 22:15 h wurde der Polizei offenbar eine Trunkenheitsfahrt gemeldet. Im Ginsterweg konnte schließlich eine 33-jährige Peugeotfahrerin aus dem Alten Land ermittelt werden und ein noch an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann über 2,5 Promille. Ebenfalls am Sonntag gegen kurz nach 18:00 h wurde in der Harburger Straße ein 38-jähriger Teslafahrer aus Hamburg kontrolliert. Dieser hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,80 Promille. Am Freitagmorgen gegen 07:15 h stoppten Polizeibeamte in Himmelpforten auf der Hauptstraße einen 40-jährigen Fordfahrer aus Himmelpforten. Bei ihm stellten die Beamten dann eine Drogenbeeinflussung fest und am Sonntag gegen 04:10 h wurde schließlich noch in der Apensener Straße in Buxtehude ein 20-jähriger Hyundaifahrer aus Buxtehude angehalten, der ebenfalls unter Drogeneinfluss am Steuer unterwegs war.

Die Betroffenen mussten sich teilweise einer Blutprobe unterziehen. Entweder wurden ihre Führerscheine sichergestellt oder ihnen die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wird nun wegen Alkohol oder Drogen am Steuer ermittelt.

Die Kontrollen der Polizei in diesem Bereich werden fortgesetzt um die Verkehrssicherheit zu verbessern und damit die Zahl der Unfälle mit Verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmern zu verringern.

