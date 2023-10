Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mehrere Geschwindigkeitsmessungen mit hohen Überschreitungen

Augsburg (ots)

Oberottmarshausen, Aichach und Augsburg - Die Verkehrspolizei Augsburg führt in regelmäßigen Abständen Geschwindigkeitsmessungen an verschiedensten Stellen in Nordschwaben durch. Zuletzt waren hier bei den Auswertungen der Messstellen hohe Verstöße zu verzeichnen.

So wurde am 28.09.2023 auf der B17 in Fahrtrichtung Süden Höhe Oberottmarshausen ein Fahrzeug mit 172 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen. (Strafe 480 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot) Am gleichen Tag wurde auf der B300 bei Aichach ein Fahrzeug mit 145 km/h bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h festgestellt. (Strafe 320 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot) Der traurige Spitzenreiter wurde am 26.09.2023 in Augsburg auf der Friedberger Straße gemessen. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h wurde der Pkw hier mit 119 km/h von der Messstelle erfasst. (Strafe 700 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot)

Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die Unfallursache Nummer 1 bei schweren Verkehrsunfällen. Dennoch halten sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an die geltenden Vorschriften. Die Polizei wird aus diesem Grund weiterhin ganz besonders auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit achten und Verstöße konsequent ahnden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell