Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher lassen Beute in Stade zurück

Stade (ots)

Bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher sind am gestrigen Abend zwischen 17:50 und 18:40 h in Stade in der Liegnitzer Straße auf das hintere Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben eine Terrassentür aufgedrückt.

Im angrenzenden Wohnzimmer wurde anschließend ein Computer mit Monitor von den Kabeln abgezogen und nach draußen gebracht.

Da der oder die Täter dann aber vermutlich von den Hausbewohnern bei ihrer Tat gestört wurden, ließen sie ihre Beute auf der Terrasse zurück und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweis bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

