Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250129-3: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jährigem aus Dormagen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Pressemeldung der Polizei Rhein-Kreis-Neuss

Der 15-Jährige Luca M. wurde zuletzt am Donnerstag (16.01.), gegen 13:30 Uhr, in Dormagen am Bahnhof gesehen und kehrte seitdem nicht mehr zu seiner Wohnanschrift zurück. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich in Frechen aufhalten könnte. Zurzeit gibt es keine akuten Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung.

Der Vermisste ist circa 165 Zentimeter groß, hat dunkelblonde kurze Haare, ist bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und einer hellgrauen Jogginghose.

Ein Foto von Luca M. kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/157877 aufgerufen werden. Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Personen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 in Dormagen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell