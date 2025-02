Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250201-1: Polizeieinsatz nach Hinweisen aus Sicherheitskreisen

Wesseling (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis mit mehreren Streifenteams und Polizeihubschrauber im Einsatz

Mit gezielten Ermittlungen hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Samstag (1. Februar) Hinweise auf eine mutmaßliche Bedrohungssituation in Wesseling entkräftet. Mit Eingang eines Hinweises fuhren Streifenteams unverzüglich zum Einsatzort und sicherten das Umfeld einer Kirche und deren Nebengebäude. Kriminalbeamte nahmen die Ermittlungen in alle Richtungen auf. Um einen unverzüglichen Überblick über den Einsatzraum zu erhalten, war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Gegen 10.45 Uhr erhielt die Polizei Rhein-Erft-Kreis aus Sicherheitskreisen Informationen, die Hinweise auf eine mögliche Bedrohungssituation enthielten. Erste Ermittlungen ergaben, dass diese Hinweise Bezüge zum Gelände einer an der Bonner Straße gelegenen Kirchengemeinde haben könnten.

Die Beamten nahmen Kontakt zu Verantwortlichen der Gemeinde auf. Während eines Sicherheitsgesprächs entstand Einvernehmen, dass ein um 12 Uhr geplanter Gottesdienst vorsorglich durch die Gemeinde abgesagt wurde. Personen, die sich aktuell in der Kirche befanden, verließen das Gotteshaus. Eine im Pfarrheim geplante private Feier wurde ebenfalls vorsorglich durch die Veranstalter abgesagt.

Kriminalbeamte waren am Einsatzort und führten die Ermittlungen zu den eingegangenen Hinweisen fort. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die eingegangenen Hinweise auf die private Veranstaltung bezogen. Die zuständigen Kriminalbeamten entkräfteten mittlerweile alle Gefahrenmomente. Nach derzeitiger Einschätzung bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdung.

Der Einsatz vor Ort ist beendet. (he)

