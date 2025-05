Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Mappen - Hinweise gesucht

Mappen (ots)

Am 23.04.2025 wurde seitens der Stadt Meppen eine Sachbeschädigung an einen Baum in Höhe des Grundstückes in der "Gerstenfeldstraße 6 in 49716 Meppen" entdeckt. Dabei wurde der Baum so massiv zurückgeschnitten, sodass nur noch ein Stamm zu erkennen ist, was einen Totalschaden entspricht. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt und der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell