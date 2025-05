POL-EL: Haren - Glasscheiben eines Unterstandes einer Bushaltestelle beschädigt

Lingen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 29. April 2025, 9:00 Uhr, und dem 30. April 2025, 9:00 Uhr, kam es im Lingener Emsauenpark, in Höhe der postalischen Anschrift "Gelgöskenstiege" in 49808 Lingen, zu einer Sachbeschädigung an einer öffentlichen Toilettenanlage. Bislang unbekannte Täter zerstörten durch grobe Gewalteinwirkung den Toilettensitz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. ...

