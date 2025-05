POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an öffentlicher Toilette

Nordhorn (ots) - Am Sonntagabend, den 11. Mai 2025, kam es gegen 20:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 30 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriges Kind schwer verletzt wurde. Ein 25-jähriger Taxifahrer befuhr mit einem VW Golf die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Innenstadt, als plötzlich ein Kind zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Straße lief. Trotz sofort ...

