Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: "Monsterjäger" landet bei Dunkelheit in der Weser

Bremerhaven (ots)

Ein Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag, 5. Januar, gegen 17 Uhr an der Seebäderkaje in Bremerhaven-Mitte abgespielt hat, lässt sich - angelehnt an die Geschichte vom "Hanns Guck-in-die-Luft" - so wiedergeben:

Am Sonntag ging er an des Ufers Rand

Mit dem Smartphone in der Hand. Nach dem dunklen Himmel hoch Sah er, wo das Pokémon flog,

Also dass er kerzengrad

Immer näher zur Weser hintrat. Noch ein Schritt. Plumps! Mit Verdruss Stürzt er hinab, in den Weser-Fluss.

Doch zum Glück nun eine Frau ihm zeigt

Wo am besten er aus dem Wasser steigt. Seht! Nun steht er triefend nass! Ei, das war ein schlechter Spaß!

Wasser lief, so wie man's sah,

Ins Gesicht und aus dem Haar, Aus den Kleidern, von den Armen; Und es fror ihn zum Erbarmen.

Polizei und Feuerwehr

Eilten rasch zur Rettung her. Zum Glück war ihm nicht viel passiert, Nur die Kälte ihn malträtiert.

Ob's Pokémon gefangen beim Jagen

Lässt sich leider nicht mehr sagen. Des Mannes Handy in den Fluten bleibt Das war's mit dem Computerspiel-Zeitvertreib.

Und die Moral von der Geschicht':

Übersieh beim Monsterjagen die Wasserkante nicht.

Jetzt noch ein paar ernste Worte zu dem Vorfall: Der 42-Jährige hatte in diesem Fall großes Glück im Unglück. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und bei Dunkelheit an dieser Stelle in die Weser zu stürzen, ist lebensgefährlich. Nach bisherigen Erkenntnissen hat es der Pokémon-Jäger seiner Begleiterin zu verdanken, dass er so rasch den Weg zur nächsten Treppe an der Spundwand fand und so wieder aus der Weser klettern konnte. Wer solch einen Vorfall beobachtet, sollte immer direkt die Rettungskräfte über den Notruf 110 oder 112 alarmieren.

Immer wieder ereignen sich (Beinahe-)Unfälle unterschiedlichster Art, weil Menschen im Straßenverkehr oder an gefährlichen Orten auf ihr Handydisplay schauen und nicht auf die Umgebung achten. Daher der Appell der Polizei, sich nicht zu sehr vom Smartphone ablenken zu lassen - auch wenn das digitale Monster zum Greifen nah erscheint.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell