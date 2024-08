Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheuerfeld - Brand von leerstehendem, ehemaligen Bahnhofsgebäude

Scheuerfeld (ots)

Am 09.08.24 gegen kurz nach 03 Uhr morgens wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in dem ehemaligen Bahnhofsgebäude in Scheuerfeld in der Wiesenstraße in Kenntnis gesetzt. Das Gebäude ist derzeit ungenutzt und leerstehend. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintreffen sehen sie den Gebäudebrand bestätigt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr der VG Betzdorf-Gebhardshain dauern derzeit noch an. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort und hat die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dazu können derzeit aber noch keine Angaben gemacht werden. Ebenso ist die Schadenshöhe noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dürften zeitnah beendet werden, sodass der Brandort an die Polizei übergeben werden kann.

