Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Angriff auf Polizei und Rettungsdienst

Bremerhaven (ots)

Nach Angriffen auf Polizeibeamte und Notfallsanitäter wurde der alkoholisierte Beteiligte einer Schlägerei in Bremerhaven am Samstag, 4. Januar 2025, gegen 12 Uhr zum Polizeigewahrsam verbracht.

Die Polizei wurde am vergangenen Samstagmittag durch einen Notruf auf eine Schlägerei zwischen zwei Männern im Bereich Rickmersstraße Ecke Fritz-Reuter-Straße in Bremerhaven hingewiesen. Die eingesetzten Polizeibeamten trennten die beiden Kontrahenten am Einsatzort voneinander und befragten sie zur Auseinandersetzung. Einer der Täter versuchte hierbei, sich der Befragung zu entziehen und den Angriff auf seinen Gegner fortzusetzen. Dabei beschimpfte er seinen Kontrahenten weiterhin. Weil die Polizisten ihn zurückhielten, lenkte er nun seine Aggressionen gegen die Beamten. Der alkoholisierte Täter beschimpfte die Polizisten, spuckte in ihre Richtung und drohte ihnen, sie zu schlagen. Die Situation eskalierte, als der Täter schließlich auch die hinzugerufenen Notfallsanitäter angriff, die seine leichten Verletzungen aus der Schlägerei behandeln wollten. Dem Täter mussten Handfesseln angelegt werden, um weitere Angriffe auf die eingesetzten Kräfte von Polizei und Feuerwehr zu unterbinden. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde er zum Polizeigewahrsam verbracht.

Auf der Fahrt und auch im Gewahrsam setzte der Täter die Angriffe mit Tritten gegen die Polizeibeamten fort. Der Täter wurde im Einsatzverlauf immer aggressiver und leistete Widerstand gegen jegliche polizeiliche Maßnahme. Im Polizeigewahrsam wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Täter erwarten nun Verfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Durch das aggressive Verhalten des Täters wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

