Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Testkaufaktion & Pkw zerkratzt

Aalen (ots)

Schorndorf: Testkaufaktion in und um Schorndorf

Die Polizei führte am Mittwoch in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr Alkohol- und Tabaktestkäufe in Supermärkten, Kiosken, Drogerien, Getränkehandlungen und Tankstellen zur Überwachung der Jugendschutzvorschriften durch. Ziel war die Sensibilisierung des Verkaufspersonals auf bestehende Altersbeschränkungen und die damit einhergehenden Verbote des Erwerbs von Alkoholika und Tabakwaren durch Jugendliche. Die Kontrollen wurden in Schorndorf, Winterbach, Plüderhausen, Urbach, Rudersberg, Welzheim, Alfdorf & Kaisersbach durchgeführt. Insgesamt wurden in 60 Verkaufsstellen durch die fünf Jugendlichen Testkäufer, die je von zwei Polizeibeamten begleitet wurden, entsprechende Käufe durchgeführt. In 20 Geschäften kam es zu Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz. Im Vergleich zur letzten Kontrolle Ende Mai 2024 wurden weniger Alkohol und Tabakwaren an die Jugendlichen verkauft. Nichtsdestotrotz gelangten die Jugendlichen bei jedem dritten Versuch an entsprechende Waren. Nach Abschluss der Testkäufe wurden die Verkäuferinnen und Verkäufer sowie die Filialleitungen informiert. Hierbei konnten dieses Mal immerhin 40 Verkaufsstellen für ihr richtiges Verhalten gelobt werden. Gegen die 20 Verantwortlichen, die das Jugendschutzgesetz missachteten, wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Insgesamt wurden die Testkäufe dennoch positiv aufgenommen.

Kaisersbach: Pkw zerkratzt

Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen zerkratzten bislang unbekannte Vandalen einen im Tulpenweg abgestellten VW auf der linken Fahrzeugseite. Durch den scharfkantigen Gegenstand wurde ein Schaden von 1000 Euro verursacht. Die Polizei in Schorndorf nimmt Hinweise unter der 07181 2040 entgegen.

