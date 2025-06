Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Vandalismus - Einbrüche

Aalen (ots)

Waiblingen: Betrunkener E-Scooter-Fahrer gestürzt

Ein 40 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters befuhr am Freitag kurz vor 4 Uhr den Auerhahnweg und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Rudersberg: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstag kurz vor 10 Uhr den Hofweg und streifte im Bereich einer Engstelle den Mercedes eines entgegenkommenden 32-jährigen Autofahrers. Anschließend fuhr er unerlaubt weiter. Zeugenhinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Vandalismus auf Schulhof und am Kindergarten

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde auf dem Schulhof der Lehenbachschule ein Baum umgeknickt und hierdurch beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zudem begaben sich die Täter in den Garten des angrenzenden Kindergartens und kritzelten mit Kreide u.a. ein Hakenkreuz sowie einen Penis auf den Boden und an die dortige Hütte den Namen "Yasah" und ein Herz.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Unfall auf der B29

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 16:30 Uhr an der Anschlussstelle Schorndorf-West auf die B29 in Fahrtrichtung Waiblingen auffahren. Als er vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, übersah er den VW eines 39-Jährigen. Dieser wich nach links aus, um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern, prallte dadurch aber anschließend gegen die Mittelleitplanke. Der entstandene Sachschaden am VW sowie der Leitplanke wird auf insgesamt 6000 Euro geschätzt.

Großerlach/Grab: Einbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montag, 05.05.2025 und Donnerstag, 12.06.2025 mit einem unbekannten Werkzeug eine Tür eines derzeit unbewohnten Hauses in der Wiesenstraße aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Polizeiposten Murrhardt führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07192 5313 zu melden.

Backnang: Einbruch in Firma

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude in der Straße Spinnerei. Aus der Firma wurde ein Fahrrad und eine Musikbox entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2100 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Oppenweiler: In Imbiss eingebrochen

Am Donnerstagmorgen, gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Imbiss-Restaurant in der Fabrikstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten zunächst versucht die Scheibe des Imbiß einzuschlagen. Als dies misslang brachen sie das Schloss eines Lagercontainers auf und entwendeten daraus eine Kiste mit Softdrinks. Außerdem wurde durch die Täter ein Stuhl aus dem Außenbereich gestohlen. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Polizeiposten Sulzbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07193 352.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell